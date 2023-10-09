Шевченковский суд Киева уменьшил суму залога экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову с 90 миллионов гривен до 50, оставив его под стражей ещё на 60 дней.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию, поскольку Шаповалов не располагает заявленной суммой для внесения залога.

Напомним, бывшего замминистра подозревают в лоббировании договоров о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, а также в причастности к закупкам бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд армии низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Ранее Шаповалова взяли под стражу с правом внесения залога по делу о хищениях в Министерстве обороны. Изначально залог ему был определён в 402 млн 600 тысяч гривен.

Мы также сообщали, что второй раз уменьшили залог бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву. По словам его адвоката, апелляционная палата ВАКС отменила решение первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 55 миллионов гривен. При этом меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 16 октября. Изначально залог составлял 107 миллионов гривен.