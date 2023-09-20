Высший антикоррупционный суд назначил нардепу Людмиле Марченко 53 600 гривен залога.

Об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Согласно сообщению, это максимальный размер залога за нетяжкое преступление (экс-"слугу народа" судят за взятку почти в 420 тысяч). Именно так квалифицируют действия Марченко — злоупотребление влиянием для неправомерной выгоды.

Также Марченко обязали сдать загранпаспорта, и прибывать к следователю по первому требованию.

Ранее НАБУ опубликовало видео, как Марченко выбрасывала взятку за забор, когда к её дому пришли следователи.

На первой части видео "слуга народа" что-то берёт со стола на крыльце дома. После короткого замешательства женщина подбегает к углу забора и перебрасывает за него некий предмет, который по цвету и траектории падения очень напоминает денежные банкноты.

На второй части видеоролика оператор (сотрудник правоохранительных органов) поднимается по приставной лестнице на забор в том месте, откуда женщина бросала предмет за пределы своего домового хозяйства.

Снаружи уже находится оперативно-следственная группа, приближение кадра показывает разбросанные по траве бумажные полосы, очень похожие на американскую валюту.

Голос за кадром говорит, что это долларовые купюры. На последних секундах они лежат собранные в ряды у сапог одного из правоохранителей.

После этого фракция "Слуги народа" приостановила членство подозреваемой во взятке нардепа Марченко.