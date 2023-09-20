ВАКС назначил залог подозреваемой в помощи уклонистам Людмиле Марченко
Высший антикоррупционный суд назначил нардепу Людмиле Марченко 53 600 гривен залога.
Об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Согласно сообщению, это максимальный размер залога за нетяжкое преступление (экс-"слугу народа" судят за взятку почти в 420 тысяч). Именно так квалифицируют действия Марченко — злоупотребление влиянием для неправомерной выгоды.
Также Марченко обязали сдать загранпаспорта, и прибывать к следователю по первому требованию.
Ранее НАБУ опубликовало видео, как Марченко выбрасывала взятку за забор, когда к её дому пришли следователи.
На первой части видео "слуга народа" что-то берёт со стола на крыльце дома. После короткого замешательства женщина подбегает к углу забора и перебрасывает за него некий предмет, который по цвету и траектории падения очень напоминает денежные банкноты.
На второй части видеоролика оператор (сотрудник правоохранительных органов) поднимается по приставной лестнице на забор в том месте, откуда женщина бросала предмет за пределы своего домового хозяйства.
Снаружи уже находится оперативно-следственная группа, приближение кадра показывает разбросанные по траве бумажные полосы, очень похожие на американскую валюту.
Голос за кадром говорит, что это долларовые купюры. На последних секундах они лежат собранные в ряды у сапог одного из правоохранителей.
После этого фракция "Слуги народа" приостановила членство подозреваемой во взятке нардепа Марченко.