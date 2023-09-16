Шевченковский районный суд Киева переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, который получил новое подозрение по трем статьям - по делу о завладении 5,8 млрд гривен.

Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

Об этом сообщает "Суспильне".

Отмечается, что прокурор Бюро экономической безопасности подал ходатайство об увеличении размера залога до 5,877 млрд грн.

Напомним, 2 сентября суд взял Коломойского под стражу на два месяца с правом залога в более чем полмиллиарда гривен.

По данным следствия, Коломойский искусственно создал видимость внесения 5,8 млрд грн наличных средств в кассу главного офиса "ПриватБанка" для дальнейшей легализации путем перечисления на другие счета.

Перед этим СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум статьям - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

А 7 сентября НАБУ объявило подозрение Коломойскому по делу о завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиардов гривен. По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем "ПриватБанка", искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании эту сумму под видимостью обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости.