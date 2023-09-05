Арест совладельца одной из крупнейших в стране финансово-промышленных групп "Приват" Игоря Коломойского ожидаемо вызвал ажиотаж.

Именно этот олигарх сыграл важную (если не ключевую) роль в том, что Владимир Зеленский победил на президентских выборах 2019 года.

После его победы Коломойский, по сути, стал акционером новой команды власти, получив в ней свою "квоту" (например, завел десятки ориентированных на него депутатов в парламент через президентскую фракцию "Слуги народа") и усилив свое влияние на экономику. Но почти сразу выяснилось, что между Коломойским и окружением Зеленского существуют противоречия, которые чем дальше - тем чаще давали о себе знать.

Причем сильнее такой ход вещей бил по олигарху, который вскоре в этой "связке" оказался в довольно неожиданной для него роли младшего партнера, что проявилось и в политике, и в бизнесе. Впрочем, в этом немалая "заслуга" Запада - прежде всего США, которые своими санкциями и угрозой ареста за пределами Украины "привязали" Коломойского к Украине, усилив зависимость от Банковой.

Однако, даже глядя на этот расклад, немногие верили в то, что Коломойский окажется в какой-то момент в СИЗО с неясными перспективами.

Почему же арестовали олигарха и какие последствия эта ситуация будет иметь для него самого и украинской политики, разбиралась "Страна".

Суд в шаббат

Мы сообщали, что Шевченковский районный суд Киева 2 сентября избрал для Коломойского меру пресечения в виде содержания под стражей пока до конца октября с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн гривен (или более 13 млн долларов по курсу НБУ).

Согласно прокурорскому обвинению, бизнесмена подозревают в завладении на протяжении 2013-2020 годов более 570 млн гривен, которые ему якобы удалось легализовать.

По данным издания, речь идет о выводе средств из некогда принадлежавшего Коломойскому Приватбанка через кредиты связанным с олигархом компаниям, а также махинаций в Укрнафте, 40% акций которой до конца прошлого года принадлежали связанным с Коломойским компаниям.

Подозрение основывается на статьях 190 "Мошенничество" и статья 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы, если, конечно, его признают виновным. Сам он с обвинениями не согласен. Следствие ведут СБУ и Бюро экономической безопасности, подконтрольные Офису президента Украины, что важно с политической точки зрения.

Еще одна итересная деталь: о подозрении олигарху сообщили утром в тот же день, когда состоялось судебное заседание.

Следователи приехали в особняк Коломойского в Никольском в Днепропетровской области. А ведь суббота (или шаббат) по еврейским обычаям должна быть днем отдыха и покоя. Намеренно это было сделано в отношении Коломойскому, который слывет религиозным человеком, или просто случайность - вопрос открытый.

На что еще обратили внимание: в киевский суд Коломойский приехал в спортивном костюме с эмблемой ФК "Днепр", ему принадлежавшего. В такой одежде, как считается, удобнее находиться в камере.

"По всей видимости, он предполагал, что ему грозит арест и был к нему готов", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Суд также спровоцировал в соцсетях широкую дискуссии вокруг подсудности Коломойского, исходя из его гражданства. Дело в том, что в июле 2022 года появилась информация, что олигарха лишили украинского паспорта. Но убедительных документальных доказательств этого так и не было предоставлено. Поэтому сам суд над Коломойским некоторые посчитали доказательством того, что олигарх до сих пор гражданин Украины. Более того, во время заседания суда 2 сентября судья в своем решении также назвал Коломойского гражданином Украины.

Вместе с тем советник главы ОП Сергей Лещенко опубликовал в своем телеграм-канале материалы следствия, в которых Коломойский фигурирует только как гражданин Израиля и Кипра. "Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США", — написал советник, уточнив, что пока запрос о его выдаче не поступал, но если он появится, то его якобы могут одобрить.

Почему тогда судья заявил, что Коломойский гражданин Украины? По одной из версий, олигарх во время суда сам себя назвал украинским гражданином. Судья же, не имея возможность во время заседания установить его гражданство, принял такую точку зрения.

Может ли такая нестыковка (если окажется, что Коломойского действительно лишили гражданства) стать основанием для отмены меры пресечения? Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в комментарии "Стране" назвал этот аргумент "слабым".

"Суд закроет на это глаза, к тому же судить даже негражданина Украины он может", - сказал юрист изданию.

Во всяком случае, пока адвокаты олигарха за этот момент не ухватились. После заседания они заявили, что не будут вносить залог за своего подзащитного, а подадут апелляцию.

Но о залоге мы скажем чуть позже более подробно.

Уйти от НАБУ и американцев

Почему власти решили сейчас арестовать Коломойского, есть несколько версий.

Во-первых, ускорение рассмотрения дела СБУ и БЭБ может быть попыткой опередить Национальное антикоррупционное бюро, которое также расследует дело против олигарха. По данным издания, уже на следующей неделе (ориентировочно 7 сентября) детективы бюро должны были ему вручить подозрение со всеми вытекающими последствиями.

"Таким образом, президент, через подконтрольные ему БЭБ и СБУ, решил опередить патронируемое западными структурами НАБУ, и отправить в тюрьму Коломойского первым. Что, с одной стороны, дало Зеленскому возможность начать крупную пиар-кампанию на тему, что именно он возглавляет борьбу с коррупцией. А, с другой стороны, позволит и дальше держать Коломойского "на крючке", усиливая его зависимость от Банковой, не допустив, чтоб на этот же "крючок" его раньше посадили НАБУ и американцы, которые могли использовать это в том числе и для получения от Коломойского показаний относительно его связей с президентом и с его окружением", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Источники "Страны" в окружении Коломойского также считают, что главный мотив власти взять его под стражу - контролировать его через "управляемое" уголовное дело и не допустить передачи в "чужие руки".

"Банковой важно держать Коломойского под контролем в рамках расследования, которое ведут управляемые Офисом президента структуры. То есть - СБУ и БЭБ. Если бы Коломойского взяло НАБУ, оно могло бы использовать это для выбивания показаний у него против Зеленского и ближайшего окружения президента. Теперь же это будет сделать труднее", - говорит источник.

Политолог Руслан Бортник называет еще одно последствие ареста.

"Для адвокатов Коломойского, ведущих его дела за рубежом, его арест будет поводом добиваться приостановления рассмотрения на том основании, что их подзащитный не может являться для дачи показаний, а им-де тоже теперь трудно с ним встречаться", - полагает Бортник.

Во-вторых, Зеленский накануне визита в США хочет показать, что он ведет борьбу с коррупцией, центром которой многие в Вашингтоне считают Коломойского.

Накануне президент выступил с инициативой приравнять коррупцию к госизмене и дать возможность расследовать крупные коррупционные дела подконтрольной президентскому Офису СБУ.

Как писала "Страна", эта инициатива уже вызвала сильные трения между ОП и антикоррупционной вертикалью. По этому поводу уже даже прошли консультации НАБУ и САП с патронирующими их США. Руководители этих структур как раз на днях были с визитом в Вашингтоне.

Зеленский таким образом показывает американцам, что он и СБУ не хуже (а, может быть, и лучше) НАБУ способны бороться с коррупцией.

"Одновременно ОП решением в отношении Коломойского дал сигнал другим олигархам, чтобы они сидели смирно и не думали о конкуренции с властью в случае выборов, о которых все чаще напоминают наши западные партнеры", - комментирует Бортник "Стране".

Политолог Владимир Фесенко соглашается: "Стратегически это - предупреждение на будущее для многих представителей политических и бизнес-элит. И нет сомнений, что такое предупреждение им не понравится".

Вопрос залога

Источники в окружении Коломойского говорят "Стране", что деньги на залог он уже нашел, но пока вносить не торопится.

"Первая причина - намерение уменьшить сумму в апелляции. Вторая причина - ожидание, что ему НАБУ вручит новую "пидозру" с ходатайством на взятие под стражу с крупным залогом. Поэтому платить деньги сейчас, чтоб выйти на свободу и потом сразу получить "пидозру" и требование нового залога, смысла особо нет. Поэтому Коломойский ждёт, когда к нему придут детективы НАБУ с подозрением. Чтоб принять по итогу комплексное решение, как действовать. По слухам, до того как его задержала СБУ, в НАБУ планировали вручить ему подозрение на этой неделе. Сейчас планы могли поменяться. Но от намерений объявить "пидозру" в НАБУ не отказались. Это рано или поздно произойдет", - сказал источник.

По его словам, сейчас Коломойский находится не в Лукьяновском СИЗО, а в СИЗО СБУ.

Партия заморского гостя

О политических последствиях нужно сказать подробнее. Что касается самого Коломойского, то после его перехода в зависимое от Банковой положение его влияние на украинскую политику заметно снизилось.

Принадлежащий олигарху телеканал "1+1" после введения режима нацтелемарафона, по данным народного депутата от "Евросолидарности" Виктории Сюмар, с начала войны в значительной степени финансируется из госбюджета.

"Кто платит, тот и заказывает музыку", - отметила она на своей странице в Facebook.

Редакционная политика медиа Коломойского действительно была очень лояльна в отношении власти. И арест владельца в этом плане, что характерно, ничего не изменил, судя по наблюдениям "Страны".

Политолог Руслан Борник, впрочем, не исключает сюрпризов со стороны Коломойского:

"Он мудрый и хитрый и старается избегать прямой конфронтации. Если он и решится на ответку, то будет действовать через некоторое время "из-за угла". В общем, время покажет", - полагает эксперт.

А вот политолог Вадим Карасев считает, что арест Коломойского, наоборот, стал своеобразным завершением "эпохи олигархов в Украине".

"Казус Коломойского, можно сказать, дал не только старт новому политическому сезону, но и оказался не очень удачным эндшпилем для старого политико-экономического класса. Одни олигархи за границей, а те, кто в стране, сидят тише воды ниже травы. Ну или - в СИЗО, как Игорь Валерьевич. У олигархов не осталось ни видных агентов влияния, ни значимых СМИ полностью под их контролем, ни своих кандидатов в президенты. Олигархических игр в политике, которые мы наблюдали на протяжении 20 лет, уже не будет. Будущими выборами занимаются с одной стороны власть со своими проектами, а с другой - внешние силы: западные союзники со своими. Будут условно две партии - украинской власти и Запада. "Отмена" олигархов соответствует интересам и тех, и других", - комментирует Карасев "Стране".