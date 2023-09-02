Суд взял Коломойского под стражу на два месяца с правом залога в более чем полмиллиарда гривен
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.
Об этом сообщают корреспонденты "Страны" из зала суда.
Срок пребывания бизнесмена под стражей - 60 дней, до 31 октября.
Сам Коломойский отказался от комментариев на тему о ходе заседания.
Отметим, что суд проходил в закрытом режиме, согласно требованию Коломойского, который не хотел, чтобы его снимали журналисты.
Также появились новые фото Игоря Коломойского из зала суда.
Напомним, сегодня СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум статьям - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Мы рассказывали, что говорят о подозрении Коломойскому в его окружении.
Ранее "Страна" публиковала видео прибытия Игоря Коломойского в суд. Бизнесмен заявлял, что не согласен с обвинениями.