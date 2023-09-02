Украинский бизнесмен Игорь Коломойский приехал в Шевченковский суд Киева, где ему будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Коломойский прокомментировал подозрение против себя и заявил, что с обвинениями ознакомился "очень бегло, поверхностно". На вопрос, согласен ли он с подозрением, бизнесмен ответил: "Ну, конечно, нет. Абсолютно".

Также он сказал, что о причине предъявления подозрения "вообще не думает".

По информации источников "Страны", сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

"Сумма залога до 600 миллионов гривен", - заявил источник.

Напомним, сегодня Коломойскому вручили подозрение по двум статьям УК - мошенничество и легализация преступных доходов. Сообщается, что в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Мы рассказывали, что говорят о подозрении Коломойскому в его окружении.

Также под подозрением не только Игорь Коломойский, но и его близкий соратник, бывший муж Веры Брежневой, Михаил Киперман. Подозрение ему заочно объявили ещё в июне (сам Киперман, как мы писали, живет в Женеве). Однако не так давно, по данным "Страны", сам текст подозрения передали через его супругу-ювелира Алёну Киперман, которая приезжала в Одессу.