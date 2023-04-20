Во Франции у олигарха Игоря Коломойского есть замок 15 века и апартаменты напротив Эйфелевой башни.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Две квартиры, четыре апартамента, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни зарегистрированы на французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Коломойского Лариса Черток. Она же владеет и замком.

Напомним, в начале февраля в доме Коломойского прошли обыски.

По результатам обысков у Игоря Коломойского разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". Речь идет об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Во время обысков были замечены необычные детали интерьера. В частности, футбольный мяч на амфоре в античном стиле - необычное дизайнерское решение. Кроме того, в доме олигарха есть старинная ступа и веретено, чтобы делать пряжу.

Также сообщалось, что на нефтебазах, аффилированных с Игорем Коломойским, прошли обыски. Изъяли продукцию почти на миллиард.