В доме олигарха Игоря Коломойского, где в среду прошли обыски, были замечены необычные детали интерьера.

Сам особняк, судя по всему, это имение в Никольском-на-Днепре в Днепропетровской области, о котором ранее "Страна" подробно писала.

Деревянный снаружи и внутри дом построен в стиле деревенского шале.

На фото можно рассмотреть два габаритных лежака для собак крупных пород около камина.

Но домашних животных на фото не было.

Еще был замечен футбольный мяч на амфоре в античном стиле. Необычное дизайнерское решение.

Бросаются в глаза также старинная ступа и веретено, чтобы делать пряжу.

Как в сказках о логове у Бабы Яги.

Такие аутентичные предметы можно купить за небольшую сумму где-то в украинской глубинке. А можно выложить солидную сумму антиквару, который торгует "древностями".

На ОЛХ, например, ступу деревянную средних размеров продают по 2000-3000 грн. А веретено от 500 грн до 1500 грн. Конечно же, речь идеи не об эксклюзивных экспонатах.

Но самая экстравагантная деталь интерьера это, пожалуй, предмет на камине, похожий на чучело енота.

Напомним, ранее мы разбирались, какова подоплека массовых обысков у чиновников, Коломойского и Авакова.