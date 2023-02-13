По информации источника "Страны", олигарх Игорь Коломойский, которому сегодня исполнилось 60 лет, празднует свой день рождения в "Edem Resort Medical & SPA" во Львовской области.

"В узком круге семьи и немногочисленных друзей, которых у него осталось не так много", - рассказывает один из поздравивших с праздником олигарха.

Кроме этого, по словам источника, данный спа-комплекс Коломойский облюбовал с начала войны.

"Он отказался от отдыха в Буковеле, где в прошлом любил отмечать праздники и проводить частные встречи. Сейчас чаще всего отдыхает "Эдеме", - говорит источник.

Менеджер отеля в комментарии "Стране" сообщила, что в отеле на сегодня свободных номеров нет.

"Свободных номеров нет ни сегодня, ни завтра. Все зарезервировано. Можем бронировать только с 16 февраля", - сообщила менеджер отеля Ирина.

К слову, так как сегодня олигарху исполнилось 60 лет, то он, теоретически, может на легальных основаниях покинуть Украину. Но вряд ли он будет это делать - правоохранительные органы США, которые расследуют против него уголовные дела, скорее всего, подадут запрос на экстрадицию, как только узнают в какую страну он выехал из Украины.

Ранее мы писали, что в доме Коломойского, где проходили обыски, были замечены необычные детали интерьера.

Также сообщалось, что "Страна" узнала подробности национализации активов Коломойского.