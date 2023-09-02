В окружении олигарха Игоря Коломойского активно обсуждают вручение ему подозрения. Как стало известно "Стране", это произошло в его особняке в Никольском в Днепропетровской области. В шаббат.

"Крайне цинично было вручить подозрение в шаббат. К тому же этот месяц считается для евреев священныи, в нем два важных праздника - Рош а-Шана (Еврейский Новый Год - Ред.) и Йом Кипур - судный день. Это месяц, когда каждому человеку выносится приговор на следующий год и его заносят либо в книгу жизни, либо в книгу смерти. Именно в этот месяц Коломойского разбудили стуками в дверь и вручили ему подозрение во время молитвы", - говорит источник в окружении Коломойского.

Второй собеседник "Страны" рассказал, почему подозрение вручили именно сейчас.

Он предположил, что это совпало с подготовкой визита президента Владимира Зеленского в США.

"Первое. Зеленский собирается поехать в США, где намерен представить формулу мира и выступить на Генассамблеи ООН. Там будет много двусторонних встреч и вручение подозрения крупному олигарху, которого американцы считают одним из центров коррупции в Украине, хороший старт подготовки визита. Второе - подконтрольные президенту СБУ и БЭБ хотят опередить НАБУ, которое также, по слухам, готовило действия против Коломойского. Таким образом, олигарх останется на крючке у Банковой. Третье - передать "привет" всем олигархам и критикам власти. Четвертое - пиар на фоне коррупционных скандалов во власти. Зеленский подозрением Коломойскому хочет показать, что именно президент, а не кто-то ещё, возглавляет борьбу с коррупцией в Украине. Рассчитывают, что народ это оценит", - говорит источник.

Напомним, СБУ и БЭБ вручили Коломойскому сообщение о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. Сообщается, что в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.