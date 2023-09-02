По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозрение объявлено по двум статьям:

ст. 190 (мошенничество);

ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - заявили в СБУ.

О задержании Коломойского речь не идет, также неизвестно, проводился ли у него обыск.

Видео вручения бизнесмену Коломойскому подозрения.

Напомним, 1 февраля дома у Коломойского прошли обыски по делу о хищениях в "Укрнафте" и "Укртатнафте".

В начале августа в НАБУ сообщили, что завершено расследование дела о выводе 13,8 млрд гривен из "Укрнафты". Подозреваемыми по делу проходят бывший председатель правления "Укрнафты" и еще семь человек.

А весной на нефтебазах, аффилированных с Игорем Коломойским, прошли обыски. Была изъята продукция почти на миллиард.