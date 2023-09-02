В субботу вечером, 2 сентября, в Шевченковском суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которому сегодня СБУ и БЭБ вручили подозрение.

По информации источников "Страны", сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

"Сумма залога до 600 миллионов гривен", - заявил источник "Страны".

Также в Шевченковском суде Киева "Стране" заявили, что заседание по избранию меры пресечения Игорю Коломойскому состоится в 19:00.

Напомним, сегодня СБУ и БЭБ вручили Коломойскому сообщение о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. Сообщается, что в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Это произошло в особняке олигарха в Никольском в Днепропетровской области, в шаббат. Мы рассказывали, что говорят о подозрении Коломойскому в его окружении.

Также под подозрением не только Игорь Коломойский, но и его близкий соратник, бывший муж Веры Брежневой, Михаил Киперман. Подозрение ему заочно объявили ещё в июне (сам Киперман, как мы писали, живет в Женеве). Однако не так давно, по данным "Страны", сам текст подозрения передали через его супругу-ювелира Алёну Киперман, которая приезжала в Одессу.