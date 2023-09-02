Под подозрением не только Игорь Коломойский, но и его близкий соратник, бывший муж Веры Брежневой, Михаил Киперман. Подозрение ему заочно объявили ещё в июне (сам Киперман, как мы писали, живет в Женеве).

Однако не так давно, по данным "Страны", сам текст подозрения передали через его супругу-ювелира Алёну Киперман, которая приезжала в Одессу.

"Подозрение было передано ему через супругу, в то время когда она находилась в Одессе. Сам Кимерман сейчас находится в Европе. Не исключено, что в ближайшее время его объявят в розыск", - говорит источник "Страны" в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня СБУ и БЭБ вручили Коломойскому сообщение о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. Сообщается, что в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Стало известно, что это произошло в его особняке в Никольском в Днепропетровской области, в шаббат. Ранее мы писали, что говорят о подозрении Коломойскому в его окружении.