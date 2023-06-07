На прошлой неделе СБУ объявила о подозрении в присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты" в первый же день полномасштабного вторжения Михаилом Киперманом. Он давний бизнес-партнер Игоря Коломойского и экс-муж певицы Веры Брежневой.

Киперман скрывается за границей (в Женеве) и решается вопрос об объявлении его в международный розыск. А в это время его нынешняя жена Алена Киперман зажигает в Лас-Вегасе. Бывшая модель стала ювелиром и создала собственный бренд Nomis. Его и представляет на элитной выставке украшений и лакшери часов Couture в одном из пятизвездочный отелей игровой столицы мира.

Алена Киперман (в девичестве Гайваненко) создает экстравагантные браслеты, подвески, каффы, чокеры из золота с драгоценными камнями. Самое вызывающее украшение - перстень с мужским половым органом (посыпка из бриллиантов) за €2280. А одно из самых дорогих, которое сейчас можно купить на сайте - браслет Misha (вероятно в честь супруга) - стоимостью почти €25 000.

Судя по снимкам в Instagram: Алена много путешествует, но живет с семьей в Женеве, Швейцария. Поженилась пара в 2014 году. Многие говорят, что нынешняя супруга полная копия его бывшей жены - певицы Веры Брежневой. Несмотря на солидную разницу в возрасте (ему 53, а ей 29) Алена родила миллионеру троих детей: сыновей Моисея-Льва, Бенджамина и дочь Симону.

Помимо этого, молодая жена нефтяного магната еще и отличная мачеха. В ее соцсетях часто мелькают снимки совместного отдыха с дочкой Веры Брежневой и Михаила Кипермана - Сарой, а также старшими дочками предпринимателя от предыдущего брака.

Ранее мы писали, что в Днепре обнаружили подвал с "черной бухгалтерией" по делу "Укрнафты" и "Укртатнафты". Компании не платили государству стоимость акциза на бензин, хотя в цену для потребителей он был заложен.

А во время обысков у Игоря Коломойского СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".