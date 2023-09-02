В Шевченковском суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения Игорю Коломойскому, которого подозревают в мошенничестве и легализации преступных доходов. Оно проходит в закрытом режиме.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В начале заседания Коломойский заявил, что он против того, чтобы его снимали журналисты.

Адвокаты бизнесмена подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Суд его удовлетворил.

Напомним, сегодня Коломойскому вручили подозрение по двум статьям УК - мошенничество и легализация преступных доходов. Сообщается, что в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

По информации источников "Страны", сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

"Сумма залога до 600 миллионов гривен", - заявил источник.

Мы рассказывали, что говорят о подозрении Коломойскому в его окружении.

Ранее "Страна" публиковала видео прибытия Коломойского в суд. Бизнесмен заявил, что не согласен с обвинениями.