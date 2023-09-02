Бизнесмен Игорь Коломойский покинул Шевченковский райсуд Киева, где его арестовали с правом выйти под залог в 509 миллионов гривен. При выходе из здания суда его сопровождал спецназ СБУ.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Комментировать решение суда Коломойский отказался. Его увезли на черном бусе.

Напомним, суд принял решение об избрании меры пресечения для Коломойского в виде взятия под стражу на 60 дней с правом внесения более чем полумиллиардного залога. Срок пребывания бизнесмена под арестом - до 31 октября.

Суд проходил в закрытом режиме, согласно требованию Коломойского, который потребовал, чтобы его не снимали журналисты.

Сегодня СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум статьям - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Мы рассказывали, что говорят о подозрении Коломойскому в его окружении.

Ранее "Страна" публиковала видео прибытия Игоря Коломойского в суд. Бизнесмен заявлял, что не согласен с обвинениями.