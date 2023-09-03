В материалах уголовного дела олигарх Игорь Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины.

Об этом говорится в одном из документов (судя по всему, в сообщении о подозрении), оказавшихся в распоряжении СМИ.

"Коломойскому Игорю Валерьевичу, 13.02.1963 года рождения, уроженцу города Днепр Днепропетровской области, гражданину Израиля и Кипра, лишенному гражданства Украины, проживающему по адресу..." - написано в документе.

Напомним, вчера СБУ вручила Коломойскому подозрение по двум статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

В тот же день Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.

Мы подробно разбирали, что означает резонансное дело Игоря Коломойского и какие можно из него сделать выводы на текущем этапе.