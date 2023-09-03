Дело Игоря Коломойского, которого вчера отправили в тюрьму на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн гривен, вызвало большой резонанс. В том числе и потому, что именно Коломойский, в свое время, сделал, пожалуй, больше всех, для того, чтоб Зеленский стал президентом. И долгое время считался его близким партнером, получив крупную квоту во фракции "Слуга народа" и доступ к руководству ряда госпредприятий.



Что означает его дело? Главные выводы.



1. Дело касается вывода денег из Приватбанка через кредиты связанным с Коломойским компаниям, а также махинаций в Укрнафте, 40% акций которой до конца прошлого года принадлежали связанным с Коломойским компаниям. По данным статьям Коломойскому светит до 12 лет тюрьмы, если его признают виновным. Сам Коломойский с обвинениями не согласен.



2. Адвокаты Коломойского уже заявили, что не будут вносить залог, а будут добиваться апелляции. Есть ли у Коломойского такие деньги на залог? Вопрос не простой. Деньги самого олигарха и его партнера Боголюбова заморожены решением британского суда, а знакомые Коломойского, которые в состоянии внести за него залог (например - Тигипко), могут опасаться влияния американских санкций против олигарха. Источники в окружении Коломойского, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что даже если б у него и было прямо сейчас достаточно средств, чтоб внести залог, он не стал бы этого делать, не попробовав "сбить" сумму в апелляции. "Это не в его правилах платить сразу столько, сколько ему сказали", - говорит источник.



3. Причин, по которым против Коломойского начали расследовать уголовное дело, несколько. Первая и, вероятно, главная – попытка опередить НАБУ, которое также расследует дело против олигарха. Не так давно Коломойский уже был на допросе в НАБУ и, по слухам, уже на следующей неделе (ориентировочно 7 сентября) детективы Бюро должны были ему вручить подозрение. Таким образом, президент, через подконтрольные ему БЭБ и СБУ, решил опередить патронируемое западными структурами НАБУ, и отправить в тюрьму Коломойского первым. Что, с одной стороны, дало Зеленскому возможность начать крупную пиар-кампанию на тему, что именно он возглавляет борьбу с коррупцией. А, с другой стороны, позволит и дальше держать Коломойского "на крючке", усиливая его зависимость от Банковой, не допустив, чтоб на этот же "крючок" его раньше посадили НАБУ и американцы, которые могли использовать это, в том числе, и для получения от Коломойского показаний относительно его связей с президентом и с его окружением.



4. Вторая причина – отношения с США, где Коломойского уже давно считают центром коррупции в Украине и требуют от Киева с ним разобраться. На это также накладываются непростые отношения Банковой с НАБУ, которые могут в ближайшее время серьезно обостриться из-за намерений президента приравнять коррупцию к госизмене и дать возможность расследовать крупные коррупционные дела СБУ, против чего выступили резко НАБУ и САП, руководители которых уже отправились на консультации по этому поводу в США. Отправкой Коломойского в тюрьму президент как бы показывает американцам, что СБУ может бороться с коррупций не хуже, чем НАБУ. Также, таким образом, Зеленский хочет усилить свои позиции на переговорах в США, куда он в сентябре отправится с визитом.



5. По поводу влияния ареста Коломойского на политрасклад в стране. В частности, на политику принадлежащего ему телеканала 1+1 и других медиа. Влияние будет минимальным. Коломойский и ранее плотно сидел на крючке у Зеленского, а 1+1, по информации нардепа Виктории Сюмар, с начала войны в значительной степени финансируется из госбюджета. Соответственно, и редакционная политика медиа Коломойского была очень лояльна в отношении президента. Поэтому от того, что Коломойского на крючок посадили еще плотнее, принципиально ничего не изменится. Правда, если у Коломойского были какие-то потаенные мысли все ж таки сыграть в свою политическую игру не на стороне Зеленского (например, в случае начала предвыборной кампании), то об этих планах придется пока забыть.