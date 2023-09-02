Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак заявил, что его подзащитный не будет вносить залог 509 миллионов.

Об этом он сказал после завершения суда по избранию бизнесмену меры пресечения.

Также адвокат заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.

По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения (арест с правом выйти под залог).

Напомним, сегодня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Срок пребывания бизнесмена под стражей - 60 дней, до 31 октября.

Суд проходил в закрытом режиме согласно требованию Коломойского, который не хотел, чтобы его снимали журналисты.

После суда появилось видео, как Коломойского увезли в черном бусе в сопровождении спецназа СБУ.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Мы рассказывали, что говорят о подозрении Коломойскому в его окружении.