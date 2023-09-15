Олигарху Игорю Коломойскому могут существенно увеличить размер залога по третьему уголовному делу.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По его информации, СБУ будет просить суд об аресте Коломойского с альтернативой залога в 5,8 миллиарда гривен. Это сумма, в хищении которой подозревают олигарха по делу о выводе средств из "Приватбанка".

Сейчас у него арест с залогом в 500 млн гривен, которые он так и не внес.

Ожидается, что меру пресечения будут рассматривать уже сегодня вечером в Шевченковском суде Киева. Если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения 5,8 млрд гривен или около того, это будет означать, что олигарх, скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет.

Напомним, вчера Лещенко написал, что Коломойскому сообщено об еще одном, уже третьем подозрении.

Согласно документу Бюро экономической безопасности (БЭБ), Коломойский подозревается по трем статьям: в организации подделки документов на перевод средств, в организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах и в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Сегодня эту информацию подтвердила СБУ.