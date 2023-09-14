Бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено об еще одном, уже третьем подозрении.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, ссылаясь на расследование, которое осуществляло Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Согласно документу БЭБ, Коломойский подозревается:

в организации подделки документов на перевод средств;

в организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах;

в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

"Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу.

В ее состав также входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса "ПриватБанка".

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "ПриватБанка".

Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса "ПриватБанка", их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами "ПриватБанка" и т.д.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд 878 млн грн", – сообщает Лещенко.

По его словам, в дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 млрд гривен легализовали путем их перерасчета на другие счета.

Напомним, 7 сентября НАБУ объявило подозрение Коломойскому по делу о завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиардов гривен. По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем "ПриватБанка", искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании эту сумму под видимостью обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости.

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