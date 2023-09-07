НАБУ объявило подозрение Игорю Коломойскому по делу о завладении средствами Приватбанка на сумму более 9,2 млрд гривен.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Бюро.

По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем "Приватбанка", искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании более 9,2 млрд грн под видимостью якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем 446 млн грн с целью легализации были перечислены на счета трёх подконтрольных компаний под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии — на счета ещё двух. В конечном итоге эти денежные средства поступили на лицевой счёт Коломойского, и он внёс их в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований НБУ.

По делу проходят ещё пять человек из высшего руководства банка:

бывший председатель правления Александр Дубилет (который сейчас скрывается за границей); директор департамента межбанковского дилинга; директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций, он задержан; заместитель руководителя департамента обслуживания счетов банков-корреспондентов;

Ранее мы писали, что Коломойский оставался в СИЗО и не спешил вносить залог по делу, открытому против него СБУ, ожидая, что новое подозрение ему выпишет НАБУ. Как мы можем видеть, именно так и произошло. Теперь банкиру должны избрать ещё одну меру пресечения.

Как мы сообщали, адвокат заявил, что Коломойский не будет вносить полумиллиардный залог и подаст апелляцию.