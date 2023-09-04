В субботу, 2 сентября, Шевченковский суд Киева взял бизнесмена Игоря Коломойского под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

После решения суда Коломойского увезли на черном бусе в сопровождении спецназа СБУ.

По данным источников "Страны", бизнесмен находится не в Лукьяновском СИЗО, а в СИЗО СБУ.

Также источники в окружении Коломойского рассказали "Стране", что деньги на залог он уже нашел, но пока вносить не торопится.

"Первая причина - намерение уменьшить сумму в апелляции. Вторая причина - ожидание, что ему НАБУ вручит новую "пидозру" с ходатайством на взятие под стражу с крупным залогом. Поэтому платить деньги сейчас, чтоб выйти на свободу и потом сразу получить "пидозру" и требование нового залога - смысла особо нет. Поэтому Коломойский ждёт, когда к нему придут детективы НАБУ с подозрением. Чтоб принять по итогу комплексное решение, как действовать. По слухам, до того, как его задержала СБУ, в НАБУ планировали вручить ему подозрение на этой неделе. Сейчас планы могли поменяться. Но от намерений объявить "пидозру" в НАБУ не отказались. Это рано или поздно произойдет", - сказал источник.

По его словам, в окружении Коломойского считают, что главный мотив властей взять его под стражу - усилить его зависимость от Банковой и контролировать его через "управляемое" уголовное дело.

"Банковой важно держать Коломойского под контролем в рамках расследования, которое ведут управляемые Офисом президента структуры. То есть - СБУ и БЭБ. Если бы Коломойского взяло НАБУ, оно могло бы использовать это для выбивания показаний у него против Зеленского и ближайшего окружения президента. Теперь же это будет сделать труднее", - добавил источник.

Напомним, адвокат заявил, что Коломойский не будет вносить полумиллиардный залог и подаст апелляцию.

Также мы публиковали полный текст подозрения, объявленного Коломойскому по делу о мошенничестве и отмывании денег.

"Страна" анализировала, что означает резонансное дело Игоря Коломойского и какие можно из него сделать выводы на текущем этапе.