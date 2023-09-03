Игорь Коломойский в зале суда. Фото: "Страна"

В сети появился полный текст подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд арестовал на два месяца с правом выйти под полумиллиардный залог

На первой странице говорится, что Коломойский - гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины.

При этом на вчерашнем судебном заседании судья назвал бизнесмена гражданином Украины.

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Текст подозрения Игорю Коломойскому

Впервые о лишении Коломойского украинского паспорта сообщалось прошлым летом. Информацию обнародовал один из народных депутатов, но официально ее никто не подтверждал. Коломойского тогда лишили гражданства вместе с главой штаба обороны Днепра Геннадием Корбаном.

Напомним, упомянутый суд над олигархом проходил в закрытом режиме согласно требованию Коломойского, который не хотел, чтобы его снимали журналисты. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. 

Адвокат уже заявил, что Коломойский не будет вносить полумиллиардный залог и подаст апелляцию.

Мы анализировали, что означает резонансное дело Игоря Коломойского и какие можно из него сделать выводы на текущем этапе.

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