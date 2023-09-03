В сети появился полный текст подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд арестовал на два месяца с правом выйти под полумиллиардный залог.

На первой странице говорится, что Коломойский - гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины.

При этом на вчерашнем судебном заседании судья назвал бизнесмена гражданином Украины.

Впервые о лишении Коломойского украинского паспорта сообщалось прошлым летом. Информацию обнародовал один из народных депутатов, но официально ее никто не подтверждал. Коломойского тогда лишили гражданства вместе с главой штаба обороны Днепра Геннадием Корбаном.

Напомним, упомянутый суд над олигархом проходил в закрытом режиме согласно требованию Коломойского, который не хотел, чтобы его снимали журналисты. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Адвокат уже заявил, что Коломойский не будет вносить полумиллиардный залог и подаст апелляцию.

Мы анализировали, что означает резонансное дело Игоря Коломойского и какие можно из него сделать выводы на текущем этапе.