В Киеве так и не началось запланированное на 11:20 судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Шевченковского суда по мере пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского. Его перенесли на конец сентября.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Накануне времени начала заседания адвокат олигарха Александр Лысак сказал журналистам, что полный текст решения Шевченковского суда о мере пресечения появится только завтра.

"Завтра в 12:00 будет полный текст решения, а нам нужно дополнить нашу апелляционную жалобу. Мы подали ее в срок", — отметил Лысак.

Самого Коломойского в зал суда не доставили.

Когда стало понятно, что заключенного под стражу бизнесмена не привезут, Лысак сообщил, что апелляцию перенесли на 25 сентября. Заседание состоится в 12:40.

По его словам, очень странно, что Коломойского не доставили в зал суда.

"Почему это странно? Все технические вопросы были вчера согласованы, что Коломойский лично хочет присутствовать на заседании. Мы сегодня от прокурора услышали, что ему вообще неизвестно, почему его не доставили. Прокурор осуществляет процессуальное руководство и неизвестно, почему человека не доставили в суд. Сейчас мы сделаем соответствующие запросы и выясним, почему его не доставили в зал суда", — сказал Лысак.

Ранее "Страна" писала, что суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен на срок в 60 дней, до 31 октября.

Напомним, Коломойскому вручили подозрение по двум двум статьям: мошенничество и легализация имущества полученного преступным путем. По данным следствия, бизнесмен в течение 2013-2020 годов легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Мы анализировали, почему взяли под стражу Коломойского и что это значит для украинской политики.