Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после сообщения о подозрении бывшему бенефициарному владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов. Арест наложен на активы на 48 часов.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов", - сказано в сообщении.

В НАБУ объяснили арест "необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в ходе уголовного производства по фактам присвоения средств "Приватбанка".

Пока действует временный арест, НАБУ подало ходатайство в ВАКС о наложении полноценного ареста.

Ранее мы писали, что сейчас готовится изъятие корпоративных прав на телеканал 1+1, фактическим бенефициаром которого является Коломойский. По имеющимся данным, корпоративные права на телеканал намерены передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как мы также сообщали, НАБУ объявило подозрение Коломойскому в присвоении 9,2 млрд гривен. По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем "Приватбанка", искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании более 9,2 млрд грн под видимостью якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.