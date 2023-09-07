Украинские власти готовят изъятие корпоративных прав на телеканал 1+1.

Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники.

По его данным, корпоративные права на телеканал намерены передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, сегодня бизнесмену Игорю Коломойскому, который является фактическим бенефициаром "плюсов", объявили новое подозрение - в деле НАБУ по "Приватбанку". По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем "Приватбанка", искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании более 9,2 млрд грн под видимостью якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Перед этим Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Мы анализировали, почему взяли под стражу Коломойского и что это значит для украинской политики.