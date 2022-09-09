Верховная Рада приняла закон о конечных бенефициарах предприятий. Это очень важный документ в свете евроинтеграции Украины: принятие такого закона было одним из условий предоставления нашей стране статуса кандидата в члены ЕС.

Отметим, что законопроект №6320 далеко не нов - он появился еще в прошлом году, хотя все это время до его принятия у депутатов не доходили руки.

По сути, новый закон - это продолжение истории с регистрацией бенефициаров, которая в прошлом году обросла массой скандалов. Тогда, согласно приказу Минюста, владельцы бизнеса должны были бежать к нотариусам, сканировать паспорта и "становиться на учет". В законе процедуру учета бенефициаров прописали более четко и, на первый взгляд, заметно ее упростили, сняв требование о нотариальном заверении, введя автоматическую проверку данных и прочее.

Но главное обязательство оставили: подачу данных по бенефициарам госрегистратору. В начале войны кампанию поставили на стоп (подачу перенесли на период в течение трех месяцев после окончания военного положения), а в новом законе подобного условия уже нет.

Разбирались, что меняет для бизнеса закон о бенефициарах.

Для финмона и ЕС

Законопроект №6320 был подан в парламент еще в ноябре прошлого года. Инициатор проекта - президент Владимир Зеленский.

В январе этого года документ получил одобрение на профильном комитете, после чего его поставили на паузу до июля, когда он был принят в первом чтении с сокращенным сроком подготовки ко второму. 6 сентября Рада приняла законопроект в целом. Ускорение, вне всякого сомнения, связано с полученным Украиной статусом кандидата в члены ЕС. Для Европы закон о прозрачности собственности бизнеса - один из ключевых в пакете требований к нашей стране.

"Принятие этого законопроекта направлено на выполнение одного из семи требований относительно продолжения переговоров о членстве Украины в ЕС", - написал в своем Телеграм глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев. Он также добавил, что речь идет о сборе информации, которая нужна для проведения финансового мониторинга.

"Этот закон - логическое и ожидаемое продолжение на пути усиления борьбы с отмыванием средств в Украине", - говорит адвокат юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Александр Руденко.

Как указано в пояснительной записке, в течение девяти месяцев 2021 года Госслужба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 933 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и другими преступлениями. Общая сумма сомнительных операций составила 81,9 млрд гривен.

"Очевидным является высокий риск использования в Украине юридических лиц для целей отмывания средств, что требует наличия у государства полной информации о проведении финансовых операций, их инициаторах и лицах, в интересах которых они могут проводиться", - сказано в пояснительной записке.

То есть аргументируется внедрение процедуры раскрытия информации о конечном бенефициарном собственнике бизнеса и структуре собственности. Что, как сказано в пояснительной записке, является составляющей международных обязательств Украины, в частности, по гармонизации национального законодательства с требованиями директив ЕС.

Отметим, что на момент появления этого законопроекта в Украине уже начался эксперимент по сбору информации о бенефициарах. Согласно распоряжению Минюста (в связи с выполнением закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем"), данные о собственниках и структуре собственности компаний нужно было предоставить государственному регистратору для внесения их в Единый реестр юридических и физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

"Тогда не обошлось без скандала. Бенефициары должны были бежать к нотариусам, заверять копии паспортов и других документов, что понравилось далеко не всем. У нотариальных контор образовались огромные очереди, ажиотаж подогревало то, что сроки подачи документов были ограничены", - вспоминает Кравец.

В итоге более 200 общественных организаций вышли с общим заявлением о том, что новые требования выполнить проблематично, так как времени дали мало, а официальных пояснений по выполнению норм законодательства не предоставлено. Поэтому учет бенефициаров тогда продлили и обещали упростить.

Например, для юрлиц, зарегистрированных до 28 апреля этого года, крайний срок подачи данных о бенефициарах был до 11 июля 2022 года (компании, которые появились позже, подавали эту информацию при регистрации). Но из-за войны эти требования пересмотрели, разрешив подавать документы в течение трех месяцев после отмены военного положения.

Законопроект №6320 должен был снять все проблемные моменты.

"Помимо выполнения наших обязательств перед ЕС и FATF, новый закон должен обеспечить возможность электронной подачи информации о конечных бенефициарах юрлиц в Единый госреестр. Предусматривается, что это будет происходить без очередей, без предоставления дополнительных бумажных документов. Кроме того, отменяются требования об исключительно нотариальном заверении копий документов, которые подаются для подтверждения личности конечного бенефициара. Это, безусловно, позитивный шаг в части упрощения администрирования для бизнеса", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Бенефициары на учете

По сравнению с предыдущим вариантом, в новом законе требования к учету бенефициаров действительно заметно упростили.

Так, появился пункт о том, что ведомости об иностранцах - владельцах юрлиц (кроме имеющих регистрационный номер налогоплательщика) вносятся в Единый госреестр на основании поданных документов, без их проверки.

По остальным бенефициарам данные нужно подавать в электронном виде, а их проверка будет проходить в автоматическом режиме, с использованием данных всех государственных реестров, информационной системы МВД и пр.

Какую информацию нужно будет предоставлять государственному регистратору?

Данные о конечном бенефициаре, собственнике и основателе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, серия и номер паспорта, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты основателя юридического лица, его доля в бизнесе, степень влияния;

размер уставного капитала и доля каждого из основателей (участников);

информация о структуре собственности;

вид уставного документа (акт, устав, модельный устав, договор, положение и др.);

документы, которые подаются для регистрации юрлица;

копия документа, который удостоверяет личность конечного бенефициарного собственника (нотариально заверенная или заверенная электронной подписью лица, уполномоченного на подачу документов).

Последние уточнение новое. Оно как раз должно снять претензии предпринимателей о том, что их заставляют стоять в очередях у нотариусов и отвлекают от важных дел.

Информацию о бенефициарах нужно будет подавать при любых изменениях в компании: расширении, слиянии, изменении состава собственников, уставного капитала и пр. При этом выдвигается требование к юрлицам актуализировать информацию в течение 30 рабочих дней после возникновения новых обстоятельств. Даже если ничего не изменилось, данные о бенефициарах и структуре собственности все равно нужно будет подтверждать ежегодно.

Но эти требования не распространяются на политические партии, профессиональные союзы, ассоциации, адвокатские объединения, пенсионные фонды, кооперативы, ОСМД и др.

То есть перечисленная информация, как говорит Забловский, позволяет получить полную картину о бенефициарах компаний, вычислить связанные бизнесы, понять структуру собственности. Таким образом, "непонятных" предприятий и бизнесменов, по идее, в Украине уже не останется - обо всех можно будет оперативно поднять досье.

Поиск схем и отмена "скидки на военное время"

Как говорит Ростислав Кравец, учет, подобный тому, что прописан в новом законе, в Украине уже и так давно есть, просто требование к нему распылены по разным законодательным актам.

"У нас давно есть электронный учет, учет по реестрам, которые синхронизированы между собой. Также по международным стандартам работает финансовый мониторинг. То есть в прозрачности бизнеса и финансового мониторинга новый закон вряд ли что-то поменяет. Но вот дополнительные проблемы предпринимателям он может создать, хотя и анонсируются упрощения. Например, автоматическая обработка данных ставится на стоп при выявлении любого несоответствия в документах (эта поправка появилась ко второму чтению - Ред.). Что именно это может быть, не указано. Но уверяю вас, найти зацепку можно практически всегда: у кого-то телефон поменялся или улицу переименовали и т.д. В этом случае автоматическая проверка ставится на стоп и нужно по старинке бежать с кипой бумажных копий к регистратору. И это при том, что у нас есть "Дия", есть электронные ключи, при оформлении которых отдельно подается пачка документов. То есть, по сути, речь идет об усилении бюрократических процедур. Причем реалии военного времени в законе толком не учтены. Что делать, скажем, если бенефициар на данный момент за границей или на оккупированных территориях, а в документах выявят неточности? Получается, компания рискует попасть в черный список", - резюмировал Кравец.

Будут и другие ужесточения. Например, ко второму чтению в проект была внесена поправка об изменении в закон о страховании, согласно которой НАБУ, ГБР, СБУ и Нацполиция могут обращаться с запросами об операциях страхования конкретного юридического или физического лица, а страховщики обязаны раскрывать информацию, которая содержит тайну страхования (в том числе сделок и операций).

Также ко второму чтению появилась поправка о "поиске взаимосвязей в структуре собственности юрлица между всеми лицами в каждой цепочке владения корпоративными правами, визаулизации всех прямых и непрямых связей".

То есть государство будет заниматься тем, что до сегодняшнего дня в Украине делали разве что аналитики и журналисты-расследователи - выяснять, кто за кем стоит. Поэтому спрятать концы в воду бизнесу будет непросто.

Есть еще один важный нюанс. В войну процедуру раскрытия конечных бенефициарных собственников регулировал закон №2115 IX - тот самый, что отодвинул сроки подачи данных на три месяца после окончания военного положения. И под новое требование попадают, в том числе, компании, у которых есть бенефициары из РФ. Но новый закон вступает в силу в течение трех месяцев с момента его публикации, что может случиться намного раньше, чем закончится война. Таким образом, все отсрочки, предоставленные предыдущим законом, уже будут недействительными.

Что меняет для бизнеса новый закон?

Юрист Ростислав Кравец подытожил как в целом новый закон о бенефициарах отразится на бизнесе.

1. Существенных изменений по процедуре открытия информации о конечных бенефициарах нет. Есть лишь небольшие упрощения, как -то снятие требования по личному нотариальному заверению документов собственника. Но оно также не гарантировано, так как в случае любых неточностей и несовпадений в данных нужно будет идти к нотариусу.

2. С принятием нового закона будет новая волна подачи и верификации данных. При том, что большинство информации уже есть в реестрах, то есть, бизнес, по-сути, сделает двойную работу. Для властей такая кампания- лишний повод «зацепиться» и начать раскручивать неугодные компании, тем более, что появилась правка об аналитике - отслеживанию связей, интересов и т.д

3. По действующему законодательству, требование по подаче данных по бенефициаров откладывалось на период в течение трех месяцев после окончания военного положения. В новом законе прописано его вступление в силу через 3 месяца, то есть, кампания по учету бенефициаров может возобновится раньше, чем будет отменено военное положение. При этом непонятно, что делать тем, кто все же подал данные в начале войны (а такие тоже есть). Не исключено, что им придется делать это заново.

4. Отдельная интрига — для компаний, среди бенефициаров которых есть граждане РФ (или по которым кожно найти связи с бизнесом из России). Сейчас, пользуясь послаблениями на период военного положения, они данные по бенефициарам не подают. Но с вступлением в силу нового закона будут обязаны это сделать, что открывает путь к аресту активов.