Сидящий в следственном изоляторе СБУ олигарх Игорь Коломойский читает книги, ест без аппетита, но голодать не собирается.

Об этом агентству "Украинские новости" рассказал его адвокат.

"Он держится. Читает литературу", – сообщил адвокат Александр Лысак.

Он добавил, что Коломойский не голодает в СИЗО, но и аппетита особо у бизнесмена нет, учитывая обстоятельства пребывания в СИЗО.

Адвокат не уточнил, приносят ли ему родственники продукты и какие именно.

"Вы же понимаете, там не очень-то и хочется есть", – отметил юрист.

Лысак также заверил в том, что Коломойский не собирается голодать, потому что это ничего не изменит и делу не поможет.

Кроме того, юрист добавил, что после уведомления его клиента о подозрении детективами НАБУ с ним проводились некоторые следственные действия.

Мы сообщали, что 7 сентября НАБУ объявило подозрение Коломойскому по делу о завладении средствами "Приватбанка" на сумму более 9,2 миллиардов гривен. По данным следствия, в 2015 году Коломойский, будучи совладельцем "Приватбанка", искусственно обязал свой банк выплатить своей же офшорной компании эту сумму под видимостью обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости.

А 8 сентября на активы Коломойского наложили арест на двое суток.