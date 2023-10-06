Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бизнесмена Игоря Коломойского, оставив его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен.

С учётом того, что по другому уголовному делу сумма залога для Коломойского составляет 509 млн гривен, от выхода на свободу олигарха отделяют более 4,3 миллиарда гривен.

Сам Коломойский в комментарии "Стране" заявил, что очень доволен решением суда, по которому ему продлили арест.

Адвокаты Коломойского прокомментировали судебное решение, которым олигарха оставили под стражей.

"Размером залога в 3,8 миллиарда гривен Коломойскому создали условия, чтобы он находился под стражей. Мы вообще не понимаем цель изоляции Коломойского. Следственные действия с ним никто не проводит. Свидетели по делу заявляют, что они вообще не были свидетелями определённых действий, которые инкриминируют Коломойскому. Зато тех людей, которые реально могли рассказать про обстоятельства дела, никто не допрашивает", — заявили адвокаты.

Они добавили, что будут обсуждать вопрос подачи иска в Европейский суд по правам человека по факту, как они считают, безосновательного содержания Коломойского под стражей.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты Коломойского на меру пресечения.

Мы также сообщали, что бывший владелец "ПриватБанка" заявил о преследовании со стороны правоохранителей и назначение судов по его делу на еврейские праздники.