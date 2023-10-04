Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко, которого подозревают в получении взятки. Суд взял городского главу Сум под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в три миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу в известность о нем не поставили.

Однако журналистам стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд избрать меру пресечения Лысенко в виде ареста и с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

Лысенко отрицает свою вину и заявляет, что не имеет отношения к деньгам, которые показали после его задержания.

"Средств ни во время обыска, ни во время задержания я не получал. Этих денег я не видел, не получал и рядом с ними не находился. По фото можно подумать, что я был рядом с той машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности", — сказал мэр в зале суда.

Вчера НАБУ и САП сообщили городскому главе Сум, а также и директору Департамента инфраструктуры Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 миллионов гривен. 2 октября их поймали на горячем при получении последнего транша взятки – 1,4 млн грн.

Перед этим Лысенко задержала на взятке Служба безопасности Украины (СБУ). Как сообщили наши источники в СБУ, городской глава подозревается в вымогательстве взяток у компании, занимающейся бытовыми отходами.