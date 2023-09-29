Исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесской области поймали при получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на своей странице в Facebook.

Заявляется, что сотрудники НАБУ и САП взяли на горячем судью, когда тот получал 50 тысяч гривен за помощь в гражданском деле.

В НАБУ добавили, что продолжаются первоочередные следственные мероприятия и пообещали позже опубликовать подробности.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области чиновница медико-социальной экспертной комиссии пыталась съесть взятку при разоблачении. Во время задержания она пыталась избавиться от денег и съесть 100 долларов. Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли.

А в середине сентября в Волынской области задержали депутата областного совета на взятке в 35 тысяч долларов. За эти деньги он обещал "решить" земельный вопрос. Гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности. Однако за право инвестировать в регион он должен был еще и дать взятку.