Во Львовской области чиновница медико-социальной экспертной комиссии пыталась съесть взятку при задержании.

Об этом сообщает в Фейсбуке Госбюро расследований (ГБР).

Сотрудники Бюро разоблачили преступную группу среди чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы мужчине завершить службу.

Глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за $3,2 тысячи. Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка на горячем заместительницу главы врачебно-консультативной комиссии. Во время задержания она пыталась избавиться от денег и съесть 100 долларов. Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли.

Задержаны другие участники преступной группы. Во время обысков по месту работы и в помещениях фигурантов были изъяты деньги и документы.

Ранее мы рассказывали, что у главы Самборского ТЦК, где избивали и пытали мужчин, нашли недвижимость и активы не по средствам.

Также мы сообщали, что в Кропивницком задержан начальник военкомата по подозрению в получении взятки.