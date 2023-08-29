В Минобороны заявили, что взяточники в военкоматах - не повод уклоняться от службы.

Об этом замминистра Анна Маляр заявила эфире телемарафона.

При этом она сказала, что к ней обращаются с вопросом: "Почему я должен защищать родину, когда в военкомате сидит взяточник? Я буду гибнуть, а он - взяточник".

По словам Маляр, это "обезображенный и нелогичный нарратив".

"Взяточник должен быть наказан и это не обсуждается. Но любовь к родине и защита своего дома - вещи безусловные и не имеют никаких причинных связей с теми, кто совершает преступления", - объяснила замминистра.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене во время действия военного положения.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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