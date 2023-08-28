Анализируем итоги 551-го дня войны в Украине.

Взято ли Работино? Ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сегодня заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. По ее словам, ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага". Ее сообщение публикует Military Media Center.

Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставило Работино. В тоже время, многие российские паблики пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть и за село продолжаются бои.

При этом пока ни Генштаб, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, взятия Работино не подтвердили. Также сама Анна Маляр, публикуя в своем телеграм-канале сводку событий на этом участке, не упомянула освобождения села.

"В ходе наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявила она.

Российские паблики утверждают что южнее Работино, в районе Новопокровки, куда пытаются прорваться украинские силы, начинается первая основная линия российских укреплений. Ее украинской армии нужно будет преодолеть, чтоб выполнить главную тактическую задачу на данном направлении - выйти к Токмаку - крупному транспортному узлу, от которого украинская артиллерия сможет добивать до Мелитополя и до основных дорог, по которым идет снабжение российских войск.

Но какое время и усилия понадобятся для такого прорыва и удастся ли он вообще - главные вопросы на сегодня.

Также большой проблемой остается узость участка фронта, по которому продвигаются в районе Работино украинские войска. По мере продвижения коммуникации становятся все более уязвимы для ударов с флангов. ВСУ предпринимают усилия, чтоб расширить ширину прорыва фронта, атакуя Вербовое (село к востоку от Работино вблизи линии фронта), однако пока об успехах здесь не сообщалась, а российские паблики пишут, что атаки отбиваются.

Тем временем, поступают интересные новости и о методах ведения войны. Башкиры, которые служат, в армии РФ начали использовать на фронте лошадей. Как пишут российские СМИ, две лошади - Абзелил и Буян - теперь задействованы в объезде позиций и бесшумной перевозке грузов.

"Можем и шишиги (грузовой автомобиль ГАЗ-66) использовать, и квадроциклы. Но с ними есть риск быть обнаруженными. А на утренней зорьке на лошадях можно бесшумно и незаметно доставить всё что нужно до боевых позиций. На двух конях это порядка 200 кг. За утро можно успеть выполнить два рейса", - рассказал командир с позывным Башкир.

В будущем фронтовое поголовье хотят увеличить до 10 коней.

Ранее воюющий под Бахмутом снайпер ВСУ Константин Прошинский рассказывал об использовании россиянами на фронте квадроциклов - как эффективного средства подвоза еды и боеприпасов.

Появление там лошадей, вероятно, еще одна попытка решить проблему, над которой бьются и украинские, и российские военные - как обеспечить незаметный подвоз боеприпасов и эвакуацию раненных с передка в условиях, когда противник плотно наблюдает за всей линией фронта, а беспилотники засекают любые передвижения и открывают огонь.

Сколько ракет осталось у России

По Украине ночью пустили четыре "Калибра" и две авиационных ракеты Х-59. Два "Калибра" нашли свои цели - ночью был прилет по промышленному предприятию в Полтавской области (там погибли три человека), а также по объекту инфраструктуры в Кривом Роге.

Воздушные силы заявляли, что все авиационные ракеты были сбиты ПВО. В то же время глава Днепропетровской области Лысак говорил, что по Кривому Рогу был удар с самолетов тактической авиации.

Что касается Полтавской области, то там в результате прилета загорелось помещение маслодавильни в поселке Гоголево Миргородского района. Такую версию опубликовал Офис президента.

Губернатор же Дмитрий Лунин заявил об ударе по промышленному объекту, где сгорел цех. И опубликованные позже фото показывают, что это был крупный объект.

Отметим, что в Гоголево из индустриальных объектов находится центральная база производственного обслуживания компании "Укрнафта". Но туда ли был прилет - не сообщается.

Минобороны РФ, комментируя ночные удары по Украине, заявило, что был поражен "склад авиационного вооружения и боеприпасов". Украина этого не подтверждала.

Сегодня в Главном управлении разведки заявили, что у России осталось как минимум 585 дальнобойных ракет без учета Х-22.

А именно:

- 270 "Искандеров";

- 140 "Калибров;

- 100 Х-101, Х -555 и Х-55;

- 75 "Кинжалов".

Ракеты Х-101 Москва стала использовать реже из-за проблем с производством и стремления накопить их. Представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что Россия смогла нарастить производство своих ракет.

За август россияне могут выпустить около 118 ракет: шесть "Кинжалов", 30 "Искандер-М", 12 "Искандер-К", 20 "Калибров", 40 Х-101 и 10 модифицированных Х-22 (Х-32).

В России прокомментировали эти подсчеты. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что производство ракет в России ведется "в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил", и "конвейеры работают в три смены".

Также Скибицкий заявил, что РФ хочет произвести до конца года 1300 "Шахидов" - уже на своей территории. Напомним, Россия строит завод по их производству в Татарстане.

Британский журнал The Economist сегодня сообщил, что РФ догнала Украину по количеству дронов. Ранее на передовой соотношение было три к одному в пользу Украины, а теперь установился паритет.

Тем не менее, и Украина смогла существенно нарастить у себя количество дальнобойных беспилотников, которые уже ежедневно атакуют территорию России. Сегодня беспилотник сбили в подмосковных Люберцах. Также дроны пытались атаковать военный аэродром в Брянской области, пишут российские паблики.

По предварительной информации были запущены три дрона-камикадзе. Они были сбиты, но из-за падения обломков на территории аэродрома загорелась трава.

Economist считает, что целеуказания эти дроны получают на Западе. Украине передается информация о российских радарах, радиоэлектронной борьбе и средствах ПВО. В частности, Киеву помогают обойти приграничные системы помех, чтобы дроны далее могли выйти "на оперативный простор".

По данным украинских источников журнала, около 35-40% дронов долетают как минимум до окрестностей у намеченной цели.

Цели США и мобилизация в РФ

Украинское наступление вряд ли достигнет всех целей, но Вашингтон не думает о компромиссе с РФ. Об этом пишет в своей колонке для Washington Post обозреватель газеты Дэвид Игнатиус.

Такую информацию, по его словам, ему предоставили собеседники из администрации Байдена.

По его данным, Пентагон детально обсуждает с украинским командованием "уроки" из наступления, которое развивается намного медленнее, чем планировалось. Иногда эти разговоры сопровождаются взаимными претензиями.

Американские военные считают, что украинская армия слишком быстро расходует снаряды и распыляет свои силы. По одной из оценок, ВСУ расстреляли уже 2 млн снарядов калибра 155 мм.

При этом у Байдена не считают, что война вошла в тупик. Хотя ВСУ вряд ли достигнут Азовского моря до зимы, они еще вполне могут успеть преодолеть первую или даже вторую линии российской обороны и затем атаковать по тылам РФ на запад и восток от места прорыва (видимо, создавая мини-котлы).

Также в Вашингтоне никто не считает нужным искать компромисса с Россией ценой уступок со стороны Украины. Вместо этого у Байдена говорят о "стратегическом терпении" и необходимости продолжать поддерживать Украину.

"В Вашингтоне есть растущая поддержка предоставления, например, реактивных кассетных боеприпасов, которые могут наносить удары на большую глубину, чем варианты для ствольной артиллерии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце", - пишет Игнатиус.

При этом дальнобойные ракеты ATACMS Вашингтон по-прежнему поставлять не намерен - потому, что они нужны для потенциального конфликта с Китаем.

Американские военные также считают, что ВСУ слишком полагаются на разведку с помощью дронов и предлагает активнее задействовать наземные группы. Второе предложение - дать большую самостоятельность нижним чинам. По словам источников журналиста, на эти предложения украинское командование реагировало позитивно.

В Вашингтоне ожидают, что количество украинских атак по российской территории будет нарастать. При этом у Байдена по-прежнему эти атаки "не поощряют".

То есть, в Белом доме о заморозке конфликта и "корейском" сценарии, судя по этому материалу, не думают. И рассчитывают поддерживать военные действия на длительной основе (по крайней мере, пока у власти находится администрация Байдена - у республиканцев есть кандидаты, которые либо призывают побыстрее закончить войну через договоренности с Путиным, как например, Трамп, либо хотят вообще прекратить поддержку Украины, как, например, Вивек Рамасвами, ).

В России, похоже, также не ожидают заморозки конфликта - судя по все более настойчивым слухам о новой волне мобилизации в сентябре.



На данный момент информация об этом исходит от части Z-блогеров, российских оппозиционных медиа и украинских спецслужб. На уровне российских властей это не подтверждается и, время от времени, опровергается.



В тоже время, следует отметить, что если у Кремля в принципе есть намерение провести новую мобилизацию, то, безусловно, наиболее вероятный промежуток времени для ее объявления это с 11 сентября и до конца месяца. Что, в первую очередь, обусловлено двумя датами выборов в РФ. 10 сентября в субъектах федерации пройдет единый день голосования (выбирать будут, в том числе и мэра Москвы). А 17 марта 2024 года пройдут выборы президента России.



Поэтому мобилизация вряд ли будет объявлена до 10 сентября. Но и вряд ли позже конца сентября – чтоб она успела завершиться хотя бы за пару месяцев до старта кампании по выборам президента (мобилизация в прошлом году была объявлена 21 сентября, а о ее завершении Шойгу доложил Путину 28 октября).



В СМИ и среди экспертов распространено мнение, что Кремль не очень хочет начинать новую мобилизацию, опасаясь роста социально-политического напряжения внутри РФ. В тоже время, в реальности, будет ли она объявлена или нет, в первую очередь зависит от оценки российскими властями соотношения сил на фронте (подробнее об этом мы писали здесь).

Кроме того, если мобилизация начнется, это будет сигналом о готовности Москвы к длительной войне.

Впрочем, скорее всего принятие такого решения будет зависеть от ситуации с контрнаступлением ВСУ. Если РФ удастся удержать фронт, и откроется окно возможностей для дипломатического варианта, то шансов на новую мобилизацию будет меньше.

При прорыве российской обороны на юге - или дипломатическом тупике без такого прорыва - растет вероятность нового военного набора в России для продолжения боевых операций.

Переговоры у ворот Крыма и "вечная война"

При этом в Киеве готовы рассмотреть дипломатический вариант в другой ситуации - после того как украинская армия выйдет на границу с Крымом.

"Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее о том, что Киев хочет дойти до границы с Крымом и затем предложить РФ условия мира, при котором полуостров остаётся под контролем России, писали западные СМИ. Но официально украинские власти это опровергли, заявив, что цель выйти на границы 1991 года является неизменной (и, как уже писала "Страна", в случае выхода украинских войск к границам Крыма с очень большой долей вероятности, начнутся не переговоры с РФ, а наступление ВСУ на полуостров, пользуясь его логистической уязвимостью).

В том же интервью президент подтвердил информацию, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности по израильской модели.

"С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее", - заявил президент в интервью 1+1.

Израильская модель подразумевает помощь США, без обязательств участия в боевых действиях. Зеленский подтвердил, что западные страны не хотят "быть втянутыми в войну в Украине своим личным составом".

Он заверил, что эти гарантии от США будут действовать и в случае смены американского президента. "Она будет действовать, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств", - отметил Зеленский.

При этом на соображение, что арабо-израильский конфликт длится уже десятилетиями, Зеленский заметил, что Украина на это готова, если такая война с Россией не будет требовать больших жертв.

"Израиль воюет... Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей, так может быть. Минимизировать жертвы, как, например, в Израиле", – отметил президент.

Допущение того, что Украину может ожидать "вечная" война, довольно показательно.

"Страна" уже приводила мнения экспертов (в том числе и украинских) о том, что у Киева и Запада нет внятной стратегии победы в текущей войне. Поскольку даже в случае вытеснения российских войск за пределы Украины, они могут со временем либо снова атаковать, либо продолжить нанесение воздушных ударов, так как Россия с границ Украины никуда не исчезнет.

Видимо, поэтому власти Украины заговорили о том, что война может идти по сути десятилетиями - хотя ранее говорили о достаточно скорой победе.

Другой вопрос - готово ли к этому украинское общество и готов ли Запад столь долго продолжать и наращивать военную помощь. Подробно этот вопрос мы разбирали здесь.

Примечательно, что в таких условиях вновь всплыла тема проведения выборов во время войны. Ее вчера прокомментировал сам президент, отвечая на вопрос, как он относится к данной идее, которую активно продвигают на Западе. Зеленский не дал однозначного ответа. С одной стороны сказал, что лично он не против выборов и хотел бы их провести в течение года. С другой стороны, он выставил условия Западу - дать 5 млрд долларов на выборы, организовать голосование беженцев в странах Евросоюза и прислать международных наблюдателей в окопы, где будут голосовать военные.

А сегодня испанская газета El Pais со ссылкой на свои источники опубликовала информацию, что Банковая все ж таки настроена провести и парламентские, и президентские выборы в следующем году. Причем их цель, под данным источников, "дать легитимность" Зеленскому накануне возможных переговоров с РФ.

Отметим, что если действительно власти Украины допускают некие переговоры с Россией на следующий год, то провести выборы перед ними (а не после них, когда популярность Зеленского может быть подорвана некими компромиссами с Москвой) действительно логично. Правда, это противоречит заявлениям президента Украины о необходимости готовится к длительной войне и о бескомпромиссной позицией относительно переговоров. Но, с другой стороны, если информация испанской газеты достоверна, это означает что и в Киеве допускают, что война может завершиться уже в следующем году. То есть, гораздо быстрее, чем многие сейчас думают.