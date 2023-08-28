Среди кандидатов на предстоящих в следующем году президентских выборах в США - новая восходящая звезда американской политики Вивек Рамасвами.

Ранее мало известный 38-летний республиканец-миллиардер индийского происхождения, протеже Илона Маска выступает против членства Украины в НАТО и против продолжения поддержки Киеву. Он также призвал позволить РФ сохранить контроль над захваченными территориями Украины.

С этими непривычными для американской политики тезисами "худой парень со смешной фамилией", как он сам себя называет по примеру Обамы, победил на прошедших на минувшей неделе первых дебатах кандидатов в президенты от Республиканской партии (правда, главный фаворит симпатий республиканцев Дональд Трамп в них не участвовал).

США нужно защищать в первую очередь себя – в частности, границу с Мексикой, уверен Рамасвами. По его мнению, Украина не является приоритетом для Америки, а военная помощь Киеву толкает Россию к союзу с Китаем, который Рамасвами считает самой большой угрозой для Штатов.

"Я не поддерживаю Украину, потому что это не отвечает американским интересам. По крайней мере, мой план по прекращению войны в Украине на самом деле, вероятно, будет лучше для Украины, он будет реализован с сохранением её суверенитета. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать её", - заявил он.

"Страна" рассказывает, что известно о Рамасвами и каковы его перспективы в американской политике.

"Хочет передать Украину России"

Тема Украины на дебатах республиканцев была центральной, и Рамасвами стал единственным противником военной помощи. Остальные республиканцы не согласились с ним и сошлись во мнении, что США получают "хорошую отдачу" от своих потраченных средств, давая американское оружие украинцам и тем самым "унижая российскую армию".

Губернатор Флориды Десантис, который считается вторым по популярности после Трампа, прямо не выступил против помощи Украине, но использовал риторику Трампа времен его президентства – что европейцы должны активизироваться и вносить больший вклад. А США следует обращать внимание на собственные границы с Мексикой, вплоть до отправки туда дополнительных войск (ранее он называл вторжение России в Украину "территориальным спором").

Экс-представитель США в ООН Никки Хейли, с которой Рамасвами схлестнулся по украинской теме, упрекнула того в отсутствии "опыта внешней политики".

Украина является передовой линией обороны США, победа России будет означать победу Китая, завила Хейли. Она также сказала, что для помощи Украине выделяется всего 3,5% американского оборонного бюджета.

"Он (Рамасвами - Ред.) хочет передать Украину России, он хочет позволить Китаю съесть Тайвань, и прекратить финансирование Израиля. С друзьями так не поступают", - сказала Хейли.

В ответ молодой кандидат заявил: "Я желаю вам удачи в вашей будущей карьере в совете директоров Lockheed или Raytheon" (оружейные компании США, зарабатывающие на поставках Украине).

Между тем Рамасвами поддержали сторонники Трампа. В частности, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.

"У меня до сих вызывает отвращение тот факт, что почти каждый кандидат прошлой ночью - это яростные неоконсерваторы, стремящиеся втянуть Америку еще глубже в конфликт в Украине", - написала республиканка на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Как отмечает BBC, кажется, что позиция Рамасвами по Украине пока что это играет ему на руку.

"Во всяком случае, по мнению многих наблюдателей, иногда в ходе дебатов создавалось впечатление, что он вообще чуть ли не единственный их участник", - пишет BBC.

Это подтверждают и цифры - 22% республиканцев посчитали именно Рамасвами лучшим на дебатах, и он близок к тому, чтобы обогнать ДеСантиса на республиканских праймериз, став вторым по популярности кандидатом после Трампа.

По данным Emerson College Polling, Рамасвами довольно популярен среди молодежи: его поддерживают 16% избирателей в возрасте до 35 лет.

По мнению экспертов, если Трамп получит судимость, то он не сможет стать кандидатом на выборах от республиканцев и тогда Рамасвами может стать кандидатом от республиканцев, получив поддержку трампистов. Если же Трамп сможет принять участие в выборах, то, не исключено, он предложит Рамасвами пойти с ним в качестве кандидата в вице-президенты.

Рэпер-биотехнолог из Индии

Рамасвами - выходец из семьи мигрантов, переехавших из Индии в Цинциннати, штат Огайо. Его отец работал в General Electric инженером и патентным поверенным, а мать работала гериатрическим психиатром. Сам он сумел окончить престижные Гарвард и Йель, поработать в Goldman Sachs, основать биофармацевтическую компанию, создать и продать свой хэдж-фонд, заработав более 100 миллионов долларов. Его состояние превышает $1 млрд, что позволило ему считаться одним из 20 самых молодых миллиардеров США. Он отец двоих детей и познакомился со своей женой Апурвой, когда они оба учились в Йельском университете.

Рамасвами с женой и детьми. Фото: пресс-служба политика

В юности кандидат в президенты от Республиканской партии придерживался либертарианских взглядов - и он даже воплотил эти убеждения в музыке.

У Рамасвами был сценический псевдоним Да Век, и он читал рэп – в основном под каверы Эминема.

Начинающий политик считается фаворитом американского бизнесмена Илона Маска, который и сам выступал с идеей "мирного плана" по Украине и предлагал признать Крым российским, что вызвало бурную реакцию украинских властей.

В середине августа Маск опубликовал в аккаунте соцсети X интервью Рамасвами с Такером Карлсоном, назвав того "очень многообещающим кандидатом". В июле Рамасвами участвовал в виртуальной дискуссии с Маском, который назвал себя умеренным избирателем. Они обсуждали разные темы, но Маск признал, что не согласен с республиканцем в вопросе изменения климата.

А недавно Рамасвами заявил NBC, что хотел бы назначить Илона Маска советником в своей администрации в случае победы на выборах.

Символом предвыборной компании Рамасвами стала буква V, от его имени Вивек и "виктория" - победа.

Как пишет Wall Street Journal, Рамасвами оказался самым популярным политиком на дебатах по поисковым запросам в Google.

"Он был тем, о ком все говорили, и это само по себе победа", - пишет The New York Times.

Wall Street Journal назвал выступление Рамасвами грозным и воинственным. Он решительно вступал в перебранку с более опытными политиками и перебивал их, а его тезисы активно поддерживали зрители.

Многим запомнилась его заключительная речь, в которой он обозначил тезисы, популярные среди консервативных республиканцев и сторонников Трампа.

"Бог реален. Есть только два пола (против гендерной политики демократов - Ред.). Ископаемое топливо - необходимое условие процветания человечества (против требований прекратить использовать углеводороды ради борьбы с глобальным потеплением - Ред.). Обратный расизм - это расизм (против BLM и набирающей популярность в леволиберальных кругах критической расовой теории - Ред.). Открытая граница - это не граница (за укрепление границы с Мексикой - Ред.). Родители определяют образование своих детей. Нуклеарная семья (состоящая из родителей и детей либо только из супругов, - Ред.) - величайшая форма управления, известная человеку (против ЛГБТ - Ред.). Капитализм избавляет нас от бедности (против левых и социалистических теорий - Ред.)", - сказал он.

Несмотря на все нападки своих соперников - или, возможно, благодаря им, - Рамасвами прекрасно владел ситуацией во время дебатов, отмечает Guardian.

"Шесть месяцев назад мысль о том, что Рамасвами, 38-летний предприниматель, окажется в центре внимания республиканских президентских дебатов, казалась невообразимой", - отмечает New York Times, добавляя, что "это было шоу Рамасвами".

Миллиардер пообещал уволить 75% федеральных служащих и упразднить ряд правительственных учреждений, включая ФБР, Центры по контролю и профилактике заболеваний, которые отвечали за госполитики США во время пандемии коронавируса, а также Министерство образования. Кроме того, он пообещал возродить национальную идентичность и назвал климатическую повестку "мистификацией" (в этом некоторые увидели причину роста его популярности среди части американцев).

"Зрители, похоже, были в восторге от сочетания в Рамасвами крайне правого популизма и юношеской энергии, а также от его готовности взаимодействовать с ними напрямую", - пишет Guardian.

Многим его выступление напомнило речи Трампа, которого он назвал "лучшим президентом XXI века".

"Стоя в центре сцены рядом с Десантисом, Рамасвами - как и Трамп, дерзкий бизнесмен и политический аутсайдер - бросал словесные гранаты, подстрекал соперников и ставил себя в центр почти каждого ожесточенного разговора", - пишет Guardian.

"Заморозить линию фронта"

По мнению Рамасвами, следующий президент США должен будет восстановить отношения с Россией, чтобы одержать "победу" над Китаем.

Как он написал в соцсети X, начать нужно с мирного урегулирования на Украине. Политик обратил внимание, что именно это сделал бывший президент США Ричард Никсон, "открыв КНР" во время холодной войны (Никсон восстановил отношения с коммунистическим Китаем после десятилетий вражды, чтобы сделать Пекин союзником в борьбе с СССР - Ред.).

Как пишет New York Times, бизнесмен даже предложил надавить на Украину, чтобы она уступила РФ захваченные россиянами территории в обмен на прекращение Москвой военного союза с Пекином. Украина, напомним, такие предложения отвергает.

Политика действующей администрации президента США Джо Байдена, оказывающей военную поддержку Украине, по мнению Рамасвами, наоборот, ведет к сближению России и КНР. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону для его шоу в X. Бизнесмен считает, что в случае конфликта с Россией и Китаем США исчезнут. Он полагает, что у Америки отсутствует защита от ядерного оружия, а национальная оборона "уже давно не об обороне".

"Нашей целью не должно быть поражение Путина. Наша цель должна состоять в том, чтобы Америка победила. Я бы заморозил нынешние линии контроля (линии фронта - Ред.) в Украине, и это оставило бы часть региона Донбасса в руках России. Я бы также взял на себя обязательство, что НАТО не примет Украину в Альянс. Но есть еще большие победы, которые я получу для Соединенных Штатов", - сказал Рамасвами CNN.

Особенно тревожат республиканца отношения с КНР. По его словам, он намерен "удерживать Китай от аннексии Тайваня", но уточняет, что США будут защищать остров до 2029 года, "но не после". К этому моменту Соединенные Штаты, по его словам, должны стать независимыми в сфере производства полупроводников.

За позицию по Тайваню и Украине он был раскритикован в американских СМИ.

"Поразительна наивность человека, желающего быть главнокомандующим. Пекин хочет доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, и отказ от Тайваня был бы равносилен отказу от западной части Тихого океана и предательству Японии", - пишет Wall Street Journal.

"Похоже, у Рамасвами сложилось множество ложных представлений о дипломатическом плане, первое из которых заключается в том, что Соединенные Штаты имеют право просто отдать части другого суверенного государства. Он также, похоже, верит, что если он посетит Москву, то сможет в одиночку подружиться с Путиным настолько, чтобы убедить российского лидера отказаться от весьма выгодного военного союза с Китаем. И, как справедливо заметил ведущий Джим Акоста, Путин вряд ли остановится на Украине. Он не был удовлетворен аннексией Крыма в 2014 году и теперь хочет получить всю Украину. Если ему позволят сохранить часть Украины, вполне возможно, что он попытается вторгнуться куда-нибудь еще, например, в Польшу, члена НАТО. Этот план так же плох, как и стратегия Рамасвами в отношении Тайваня", - пишет New Republic.

В тоже время, продемонстрированный на дебатах успех среди республиканской аудитории успех Рамасвами с его тезисами по Украине, может склонить и других кандидатов от Республиканской партии (того же Десантиса) в той или иной степени их использовать.

Washington Post пишет, что в случае победы любого кандидата-республиканца США изменят свою политику по Украине и больше сосредоточатся на внутренних проблемах.

"Плохая новость для Европы заключается в том, что любой кандидат, который, как ожидается, выиграет республиканские праймериз, в случае избрания президентом, скорее всего, резко отклонит внешнюю политику США от европейских интересов. Смена руководства в Вашингтоне почти наверняка кардинально изменит обязательства США по отношению к Украине и европейской обороне. Европейцам необходимо серьезно отнестись к мнению тех, кто может стать президентом в следующем году, и подготовиться", - объяснила изданию старший научный сотрудник Европейского центра иностранных дел Мажда Руге.

"Чистый лист" Вивек

Во время дебатов ведущий спросил Рамасвами, почему избиратели должны выбирать "чистый лист", как он.

"Итак, во-первых, позвольте мне ответить на вопрос, который сегодня у всех на уме дома: кто, черт возьми, этот тощий парень со смешной фамилией и какого черта он делает посреди сцены дебатов? Я вам скажу, что я не политик. Верно. В этом вы правы. Я предприниматель", - сказал Рамасвами, поделившись после этого опытом создания "многомиллионных компаний".

Он настаивал на том, что опыт его соперников в правительстве только мешает им.

Бывший вице-президент Пенс ответил на это, спросив аудиторию, хотят ли они кого-то, кто нуждается в "обучении на рабочем месте".

Позже в ходе дебатов, когда его спросили о том, что президенту Джо Байдену 80 лет, Пенс повторил эту мысль, сказав: "Нам не нужен слишком старый президент, нам не нужен слишком молодой президент".

"Джо Байден ослабил эту страну внутри страны и за рубежом, - сказал бывший вице-президент. - Но нам не нужно приглашать и новичка".

Пенс ранее делал упор на то, что, будучи бывшим вице-президентом, а также экс-губернатором и конгрессменом, он был самым опытным кандидатом от Республиканской партии на сцене.

"На этой сцене есть люди, которые даже не будут говорить о таких вопросах, как социальное обеспечение и медицинская помощь. Я имею в виду Вивека, вы недавно сказали, что президент не может делать все. Что ж, у меня для тебя новости, Вивек: я был в коридоре, я был в Западном крыле. Президент Соединенных Штатов должен противостоять каждому кризису, с которым сталкивается Америка", - сказал Пенс.

Рамасвами предположил, что те, кто раньше был в правительстве, недостаточно старались.

"Это не так уж и сложно, ребята. Разблокируйте американскую энергию. Бурите, сжигайте уголь, используйте атомную энергию. Верните людей на работу и платите им больше, чем за то, чтобы они оставались дома", - сказал молодой кандидат.