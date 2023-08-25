Со стороны одного из кандидатов в президенты США от республиканцев, Вивека Рамасвами, прозвучало новое заявление о разрешении военного конфликта, развязанного Россией против Украины.

Видео с данным заявлением распространяется в Телеграм-каналах.

Судя по всему, оно было снято сразу после предварительного электронного голосования, на которых молодой американский бизнесмен призвал прекратить помогать Украине.

Рамасвами заявил, что выступает против военной поддержки Украины, потому что это "не отвечает интересам Америки".

"Мой план прекращения войны в Украине на самом деле будет лучше для Украины. По крайней мере, она сможет выйти из войны с сохранением своего суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Эта война закончится прямо сейчас, если США больше не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать ее.

К власти придет какой-нибудь постзеленский военачальник с американской военной техникой на пару сотен миллиардов долларов. Точно так же, как это произошло после вторжения советских войск в Афганистан. И вы видите, как далеко это зашло", — заявил Рамасвами.

Напомним, американский предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами претендует на участие в президентских выборах в США от Республиканцев и по результатам опросов сейчас находится на третьем месте после Трампа и Десантиса.

Ранее Рамасвами уже выступал против продолжения помощи Украине.

Также мы писали о том, что тема поддержки Украины стала центральной в первых дебатах республиканцев США.