Один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии выступил против продолжения помощи Украине.

В ходе дебатов восьми республиканских кандидатов, претендующих на пост главы США, один из них выступил против дальнейшей военной помощи Украине.

Им оказался предприниматель индийкого происхождения Вивек Рамасвами. Он единственный, кто поднял руку в ответ на вопрос, возражает ли кто-то против выделения дополнительных средств Киеву.

"Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся", - заявил Вивек.

Ранее стало известно, что трое республиканцев приходятся на одного кандидата от Демократической партии.

О намерении бороться за выдвижение в президенты от республиканцев ранее заявили экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, сенатор от штата Южная Каролина и единственный чернокожий когрессмен в этом списке Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также темнокожий телеведущий Ларри Элдер.

В предвыборной гонке республиканцев также примет участие 37-летний американский бизнесмен с индийскими корнями Вивек Рамасвами, которого вдохновил Мартин Лютер Кинг (младший).

От Демократической партии официально об участии заявили всего трое: действующий президент Джо Байден, юрист и экологический активист Роберт Кеннеди-младший, а также писательница и политик Марианна Уильямсон, которая ранее участвовала в выборах в Палату представителей США в округе в Калифорнии.