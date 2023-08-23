Бывшая первая леди США Мишель Обама может стать кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах. Нынешний президент Джо Байден может выйти из гонки до начала первых праймериз в Демократической партии США.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источник.

"Байден непопулярен; он стареет на наших глазах", - пишет издание.

Отметим, что еще в середине августа политологи предупреждали о таком варианте развития событий.

Так, один из них сообщал, что Джо Байден не будет кандидатом от Демократической партии в 2024 году.

"Байден снимет свою кандидатуру еще до первых праймериз, кандидату от низов будет слишком поздно вступать в борьбу", - рассказал он.

По его словам, в этот момент в гонку и вступит Мишель Обама.

В последнее время глава Белого дома неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений, укрепляя людей во мнении, что он слишком слаб здоровьем и не потянет второй срок. Например, недавно Байден во время одного выступления четырежды переврал факты собственной биографии.

А согласно социологическому опросу, около 75% сторонников Демократической партии США считают, что американский президент слишком стар, чтобы руководить страной. О полном доверии Байдену заявили лишь 22% демократов.