Президент США Джо Байден посетил пострадавшие от масштабных пожаров Гавайи и рассказал местным жителям, как чуть не потерял жену, машину и кошку при пожаре 15-летней давности в своем доме.

Его словам приводит сайт Белого дома.

Байден заявил, что не хотел бы сравнивать свой опыт с пострадавшими на Гавайях. Но сообщил, что 15 лет назад молния ударила вблизи его дома в Вашингтоне, повредив линию электропередачи, после этого произошел пожар.

"Короче говоря, я чуть не потерял жену, свой Corvette 67 года и свою кошку. Но кроме шуток, я наблюдал за пожарными, за тем, как они работали", — сказал Байден.

Между тем в 2004 году СМИ сообщали лишь о маленьком возгорании на кухне тогда сенатора Байдена. Во время инцидента никто не пострадал, пожарные, которых вызвала Джилл Байден, потушили огонь за 20 минут.

Также пресса пишет, что Байдена Гавайи приняли не очень хорошо: на пути следования его автоколонны стояли люди с плакатами с нецензурной бранью и лозунгами в поддержку экс-президента Дональда Трампа. На плакатах было написано: "Трамп победил" и "К черту Байдена".

На днях Байден во время одного выступления четырежды переврал факты собственной биографии.

Ранее мы писали о последствиях пожаров на Гавайях.