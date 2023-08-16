Президент США Джо Байден во время выступления в Милуоки на предприятии по производству электротехники исказил факты своей биографии.

Сразу несколько искажений насчитала газета New York Post.

"Мой дедушка Байден умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения",- заявил Байден.

На самом деле дед Байдена, которого он имел в виду, ушел из жизни более чем за год до рождения внука. Родственник скончался 26 сентября 1941 года в Балтиморе, штат Мэриленд, а будущий президент родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.

Байден также сказал, что его отец имел среднее образование, был хорошо начитанным человеком, усердно работал и не имел возможности пойти в колледж. Однако по информации издания, он в течение года учился в престижном Университете Джонса Хопкинса. Об этом свидетельствуют как данные переписи населения, так и объявление о свадьбе 1941 года в газете "Scranton Tribune", в котором говорится, что он "посещал Университет Джонса Хопкинса".

Кроме того, во время выступления президент добавил, что уменьшил государственный долг на 1,7 триллиона долларов. На сайте Белого дома уточнили, что президент имел в виду дефицит бюджета, а не госдолг.

Наконец, Байден также заявил, что был "внесен в список беднейших людей конгресса за 36 лет". Однако New York Post усомнилась в этом высказывании, поскольку, как отмечает издание, через год после того, как Байдена избрали в качестве сенатора, он переехал в особняк площадью почти в 930 квадратных метров и "неясно, правда ли его назвали самым бедным человеком в конгрессе".

Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Например, однажды он назвал вице-президента Камалу Харрис "нашим президентом".

Также Байден во время выступления в Филадельфии перепутал имена своих внучек и умершего сына.