Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек. Ранее сообщалось о 36 жертвах.

Новые данные озвучили власти округа Мауи.

"Сегодня была подтверждена гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53", — говорится в заявлении властей.

Губернатор штата Джош Грин в интервью CNN заявил, что окончательное число погибших может быть значительно больше 60. Он ориентировался на трагедию 1960 года, когда обрушившееся на Гавайи цунами унесло жизни 61 человека.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигали площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

Мы публиковали спутниковые снимки города Лахайна до и после стихии. На них видно, что горд практически полностью уничтожен.