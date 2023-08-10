Из-за пожаров на Гавайях погибли 36 человек, десятки раненых. Практически полностью уничтожен курорт Лахайна.

Об этом пишет BBC.

Больше всего пострадал курортный город Лахайна, который, по словам вице-губернатора Сильвии Люк, был "опустошен". Согласно спутниковым снимкам, город сгорел почти дотла – на месте сотен домов и магазинов остались обугленные кварталы, уничтожены несколько музеев.

Спутниковые снимки Лахайны. Фото: Maxar

Люк назвала эти разрушения "трагическими для всего штата" и заявила, что восстановление пострадавших районов займет годы.

Также на фото можно заметить, как выглядел курорт Лахайна до и после пожаров.

Напомним, пожары на Гавайях вызваны сильнейшей жарой и засухой. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана "Дора", который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов. Местные жители заявляют, что "ничего подобного еще не видели".

Ранее мы писали, что в прошлом месяце Европу охватила экстремальная жара. Во многих странах начались пожары. Так, в Палермо из-за вспыхнувшего лесного пожара был временно закрыт аэропорт. Лесные пожары охватили, в частности, гору Капо Галло, мыс, откуда открывается вид на морской курорт Монделло, и холм Беллолампо.

Кроме того, лесные пожары вспыхнули и в окрестностях французской Ниццы.