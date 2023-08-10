В США начались масштабные пожары на гавайском острове Мауи. Шесть человек погибли, туристы массово уезжают домой.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что пожары вызваны сильнейшей жарой и засухой. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана "Дора", который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Местные жители заявляют, что "ничего подобного еще не видели", пишет издание.

В публикации говорится, что большая часть разрушений пришлась на город Лахайна, где многие здания были разрушены или повреждены огнем. Служба береговой охраны США сообщила, что выловила дюжину местных жителей, которые бросились в океан, чтобы спастись от пожаров.

Кроме того, тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, многим пришлось эвакуироваться. По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является одним из крупнейших островов Гавайского архипелага.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце Европу охватила экстремальная жара. Во многих странах начались пожары. Так, в Палермо из-за вспыхнувшего лесного пожара был временно закрыт аэропорт. Лесные пожары охватили, в частности, гору Капо Галло, мыс, откуда открывается вид на морской курорт Монделло, и холм Беллолампо.

А в Греции из-за масштабных лесных пожаров объявили эвакуацию с острова Корфу.