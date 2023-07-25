На греческом острове Эвбея во время тушения лесного пожара рухнул самолет, задев верхушки деревьев. Экипаж погиб на месте.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

Катастрофа произошла в городе Каристос на юге Эвбеи. Местные СМИ пишут, что разбился самолет авиакомпании Canadair.

Они также публикуют кадры с момента падения самолета.

Напомним, что в Греции из-за засушливого лета во многих регионах наблюдается повышенный риск лесных и степных пожаров. С острова Корфу из-за масштабных лесных пожаров объявлена эвакуация.

С 14 июля в стране ввели меры по защите населения от аномальной жары.

Рекордная жара привела и к масштабным лесным пожарам и в Турции, где горят леса Анталии и Кемера.

Сейсмологи также предупреждают Турцию, недавно пережившую разрушительное землетрясение, о еще одном землетрясении и цунами, от стихии может пострадать Стамбул. Власти страны уже начали подготовку Стамбула к возможному инциденту.

Ранее климатологи ООН спрогнозировали рекордно теплые 2023-2027 годы. По их данным, на Земле наступили самые жаркие пять лет в истории метеонаблюдений.

Также весной ученые-климатологи зафиксировали самую высокую в истории среднюю температуру поверхности мирового океана.