В Греции во время тушения лесного пожара рухнул самолет, задев верхушки деревьев. Экипаж погиб. Видео
На греческом острове Эвбея во время тушения лесного пожара рухнул самолет, задев верхушки деревьев. Экипаж погиб на месте.
Об этом сообщает издание Kathimerini.
Катастрофа произошла в городе Каристос на юге Эвбеи. Местные СМИ пишут, что разбился самолет авиакомпании Canadair.
Они также публикуют кадры с момента падения самолета.
Напомним, что в Греции из-за засушливого лета во многих регионах наблюдается повышенный риск лесных и степных пожаров. С острова Корфу из-за масштабных лесных пожаров объявлена эвакуация.
С 14 июля в стране ввели меры по защите населения от аномальной жары.
Рекордная жара привела и к масштабным лесным пожарам и в Турции, где горят леса Анталии и Кемера.
Сейсмологи также предупреждают Турцию, недавно пережившую разрушительное землетрясение, о еще одном землетрясении и цунами, от стихии может пострадать Стамбул. Власти страны уже начали подготовку Стамбула к возможному инциденту.
Ранее климатологи ООН спрогнозировали рекордно теплые 2023-2027 годы. По их данным, на Земле наступили самые жаркие пять лет в истории метеонаблюдений.
Также весной ученые-климатологи зафиксировали самую высокую в истории среднюю температуру поверхности мирового океана.