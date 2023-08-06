В Московской области загорелись магазин и фабрика спортинвентаря. Площадь пожара составила 1200 кв.м
Под Дмитровом Московской области возник масштабный пожар. По данным журналистов, горит фабрика по производству спортивных товаров "Леко".
Об этом сообщает российская пресса.
Как пишут СМИ, пожар начался в поселке Синьково под Дмитровом в магазине спортивного инвентаря около 13:00. Затем огонь распространился на расположенное рядом здание фабрики.
Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Позднее в спасательной службе рассказали, что площадь пожара увеличилась вдвое. Сейчас площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.
Причины пожара уточняются, сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия выехали эксперты, чтобы взять пробы и исследовать воздух на содержание загрязняющих веществ вблизи жилой застройки.
Мы писали, что 3 августа в Московской области произошел масштабный пожар на аккумуляторном заводе недалеко от АЗС. С места пожара были эвакуированы люди.
Также мы рассказывали, что в конце июля в Ростовской области под Таганрогом упал беспилотник и возник пожар. Российские паблики писали, что пострадали два человека, и опубликовали кадры тушения беспилотника. Сообщалось о повреждении частного дома и двух автомобилей.