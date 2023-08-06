Под Дмитровом Московской области возник масштабный пожар. По данным журналистов, горит фабрика по производству спортивных товаров "Леко".

Об этом сообщает российская пресса.

Как пишут СМИ, пожар начался в поселке Синьково под Дмитровом в магазине спортивного инвентаря около 13:00. Затем огонь распространился на расположенное рядом здание фабрики.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Позднее в спасательной службе рассказали, что площадь пожара увеличилась вдвое. Сейчас площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

Причины пожара уточняются, сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия выехали эксперты, чтобы взять пробы и исследовать воздух на содержание загрязняющих веществ вблизи жилой застройки.

Мы писали, что 3 августа в Московской области произошел масштабный пожар на аккумуляторном заводе недалеко от АЗС. С места пожара были эвакуированы люди.

Также мы рассказывали, что в конце июля в Ростовской области под Таганрогом упал беспилотник и возник пожар. Российские паблики писали, что пострадали два человека, и опубликовали кадры тушения беспилотника. Сообщалось о повреждении частного дома и двух автомобилей.