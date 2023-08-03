В Московской области начался масштабный пожар на аккумуляторном заводе недалеко от АЗС.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

Агентство приводит заявление пресс-службы подмосковного главка МЧС, согласно которому "на улице Московская, дом 32е горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров".

В спасательной службе добавили, что с места пожара эвакуированы семь человек .

По предварительным данным, пожар произошел по технологическим причинам.

"Мог иметь место нештатный выброс в результате нарушения технологического процесса", - сказал собеседник агентства.

По информации российских пабликов, горит цех по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске. Взрывов пока не было. Паблики тоже пишут, что проводится эвакуация.

Как писала "Страна", недавно в Ростовской области под Таганрогом упал беспилотник и возник пожар. Российские паблики писали, что пострадали два человека, и опубликовали кадры тушения беспилотника. Сообщалось о повреждении частного дома и двух автомобилей.

А 28 июля в Ростовской области прогремели взрывы. В Минобороны РФ тогда обвинили Украину в ударе ракетой по Таганрогу и Азову Ростовской области.

Мы публиковали видео момента удара по Таганрогу в Ростовской области РФ.