Пожары в Угледаре Донецкой области, в районе которого продолжаются бои.

Видео из города публикуют местные телеграм-каналы.

За несколько секунд видео можно заметить, что Угледар как населённый пункт полностью уничтожен, дым поднимается за чёрными рядами обгорелых разбитых домов. Подступы к окраине испещрены воронками от снарядов, на горизонте также видны столбы дыма.

Ранее мы уже публиковали видео из Угледара, за который шли бои. С начала контрнаступления этот город стал одной из точек ожесточённого сопротивления российских войск. Его обстреливали из РСЗО, тяжёлой артиллерии, сбрасывали на него авиабомбы.

Как мы сообщали, появилось видео из Угледара, где от удара авиабомбы обрушилась многоэтажка.

Перед этим полиция сообщала об обязательной эвакуации всех детей из Угледара, Великой Новоселки и Часова Яра.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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