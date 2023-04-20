В соцсетях публикуют последствия вчерашнего удара авиабомбой по многоэтажному дому в прифронтовом Угледаре. Как говорит автор видео, под завалами находятся военные и гражданские.

Российские военные паблики регулярно призывают "сложить" многоэтажки в Угледаре, которые находятся на возвышенности и из которых просматривается и простреливается территория, где находятся позиции россиян.

Вероятно сейчас российские войска при помощи управляемых бомб пытаются полностью разрушить все многоэтажные дома в городе.

Ранее россияне заявили об атаке ВСУ в районе Угледара. По их сообщениям, атаки шли от Угледара в направлении Никольского и Павловки (оба населённых пункта находятся под контролем РФ) с использованием бронетехники. По утверждениям россиян, атаки были отбиты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.