В Сети появилось видео из прифронтового Угледара Донецкой области, за который уже несколько месяцев периодически идут бои.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что город сильно пострадал от боевых действий. В результате обстрелов повсюду разрушенные и обугленные дома и запустение.

Ранее мы публиковали видео фронтового Угледара с высоты птичьего полета.

Напомним, недавно один из командиров "ДНР" заявлял, что ВСУ прорвались под Угледаром и выбили россиян с позиций.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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